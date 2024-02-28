التايمز: "المحاسبة الشعبية" تنتظر إسرائيل وحماس بعد الحرب

تعتقد صحيفة التايمز أن حكومة بنيامين نتنياهو وحركة حماس سوف تواجهان "محاسبة شعبية"، بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الدائر منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة: "بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فسوف تواجه كل من إسرائيل وحماس المحاسبة من جانب شعبيهما، ورغم أن حماس بدأت بهجوم السابع من أكتوبر، فإنها تجد نفسها ضعيفة وسط الدمار في غزة، مع نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين".