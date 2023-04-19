الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالتعدي على البعثات الدبلوماسية

اتهمت القيادة العامة للجيش السوداني، اليوم الأربعاء، قوات الدعم السريع، التي تدور معارك طاحنة معها، بالتعدي على مقار البعثات الدبلوماسية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك": "وضعت المليشيا المتمردة يدها منذ اندلاع التمرد على عدد من المقرات الحكومية.. ويتم استغلال هذه الأعيان المدنية في إدارة أنشطتها القتالية، كما قامت بالاستيلاء على عدد من مخزن السلاح من مراكز الشرطة، بجانب التعدي على مقار البعثات الدبلوماسية".

وأضافت: "قامت المليشيا المتمردة بنهب البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، طاردتها قواتنا وتمكنت من القبض على بعض المسروقات وهي مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم لرئاسة البنك".

وتابعت: "هاجمت المليشيا المتمردة قوات الحرس الجمهوري بعد الظهر وتمكنت قواتنا من صدها وإلحاق خسائر كبيرة بالمتمردين، وفجر اليوم هاجمت العناصر المتمردة عدد من المواقع بمحيط القيادة وقد تم التصدي للهجوم ودحره..".