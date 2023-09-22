الصين والكويت توقعان 7 اتفاقيات في مجالات حيوية

كشف مصدر حكومي لصحيفة "القبس" الكويتية أن لقاءات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق له مع الجانب الصيني شهدت، اليوم الجمعة، توقيع 7 اتفاقيات مختلفة، في عدد من المجالات الحيوية.

وأضاف المصدر، أنّ "هذه الاتفاقيات تشمل مشاريع كبرى، منها إدارة ميناء مبارك الكبير، ومشاريع إسكانية جديدة ومشاريع تنموية متعددة".

وبدوره، نقل تلفزيون الصين المركزي، عن الرئيس شي جينبينغ قوله خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إن الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وأضاف أن البلدين وقعا أيضا على خطة للتعاون الثنائي، في الفترة من 2024 إلى 2028.