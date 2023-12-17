مقتل فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الأحد.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، اعتقالات واسعة في المخيم الذي أعلنه منطقة عسكرية مغلقة.

وكان الجيش الإسرائيلي، اقتحم في وقت متأخر من مساء السبت، مدينة طولكرم، ليصل إلى مخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.

ووفق (وفا) "ارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية إلى 293 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد استشهاد الشابين.