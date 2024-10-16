أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013.. عراقجي يصل إلى القاهرة

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة ليل الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي في طهران.

وهذه أول زيارة لمسؤول على هذا المستوى من إيران إلى مصر منذ 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووصل عراقجي الى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية يجريها شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وتوعّد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها.