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العالم العربي

أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013.. عراقجي يصل إلى القاهرة

أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013.. عراقجي يصل إلى القاهرة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أكتوبر 2024، 8:08 م

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة ليل الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي في طهران.

وهذه أول زيارة لمسؤول على هذا المستوى من إيران إلى مصر منذ 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووصل عراقجي الى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية يجريها شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وتوعّد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها.

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