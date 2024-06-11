حماس تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.. وبلينكن يعلق

أعلنت حركة حماس قبولها قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب وتبادل الأسرى، الأمر الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بـ"بادرة أمل".

وأكد سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس في الخارج، لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن الحركة "جاهزة للتفاوض حول التفاصيل".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بيان حماس المؤيد للقرار "بادرة تبعث على الأمل".

وأضاف أن ما يصدر من حديث عن قيادة الحركة الفلسطينية في قطاع غزة هو الأهم.

وذكر بلينكن أن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين. وقال "يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، أمس الاثنين، مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق غير مشروط للصفقة.