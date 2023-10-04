استنفار وإعادة انتشار لفصائل إيرانية تعرضت لقصف في دير الزور

بدأت الميليشيات الإيرانية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، عمليات إعادة انتشار، وذلك بعد استهداف جوي تعرضت له فجر الثلاثاء، بحسب "المرصد السوري" ووسائل إعلام.

ووفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فرضت القوات الحكومية السورية بدورها، طوقًا حول المستشفى العسكري في المحافظة، بالتزامن مع أنباء عن وجود جرحى من الميليشيات الإيرانية داخله، بعد أن أصيبوا بالاستهداف.

وقال المرصد، إن "الميليشيات الإيرانية أعادت تموضع تشكيلاتها العسكرية، بعد الضربات الجوية على مواقعها في ريف دير الزور".

وأوضح أن "مجموعات من الميليشيات الإيرانية غيّرت مواقعها ونقلت قسمًا من أسلحتها في مقرات البوكمال وقرب الحدود السورية-العراقية، ومدينة دير الزور ومدينة الميادين، فضلًا عن مواقعها قرب ضفاف نهر الفرات".

وأضاف أن القوات توزعت "في مقرات مهجورة بعضها ضمن الأحياء السكنية، خوفًا من ضربات جديدة".