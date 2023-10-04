استنفار وإعادة انتشار لفصائل إيرانية تعرضت لقصف في دير الزور
بدأت الميليشيات الإيرانية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، عمليات إعادة انتشار، وذلك بعد استهداف جوي تعرضت له فجر الثلاثاء، بحسب "المرصد السوري" ووسائل إعلام.
ووفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فرضت القوات الحكومية السورية بدورها، طوقًا حول المستشفى العسكري في المحافظة، بالتزامن مع أنباء عن وجود جرحى من الميليشيات الإيرانية داخله، بعد أن أصيبوا بالاستهداف.
وقال المرصد، إن "الميليشيات الإيرانية أعادت تموضع تشكيلاتها العسكرية، بعد الضربات الجوية على مواقعها في ريف دير الزور".
وأوضح أن "مجموعات من الميليشيات الإيرانية غيّرت مواقعها ونقلت قسمًا من أسلحتها في مقرات البوكمال وقرب الحدود السورية-العراقية، ومدينة دير الزور ومدينة الميادين، فضلًا عن مواقعها قرب ضفاف نهر الفرات".
وأضاف أن القوات توزعت "في مقرات مهجورة بعضها ضمن الأحياء السكنية، خوفًا من ضربات جديدة".
بدورها، ذكرت صفحات إخبارية سورية، أن أفراد بعض تلك الميليشيات "باتوا ليلتهم خارج مقراتهم العسكرية، بينما انتشر آخرون وسط الأسواق العامة وبين منازل المدنيين".
وأشار موقع "عين الفرات"، إلى أن مدينة الميادين شرقي دير الزور شهدت "استنفارًا منذ ساعات الصباح، شمل إخلاء عدد من المقرات العسكرية التابعة للميليشيات في المدينة".
وكانت وكالة "سانا" الرسمية السورية، نقلت عن مصدر عسكري قوله، إن "عسكريين اثنين أصيبا بجروح، ووقعت بعض الخسائر المادية، جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور".
وكما جرت العادة، فإن إسرائيل لم تعلق رسميًّا على الحادثة.
فيما ذكر المرصد، أن "6 عناصر من جنسية غير سورية قتلوا نتيجة قصف جوي يرجح بأنه إسرائيلي، استهدف 3 مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة التابعة لمدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية".
كما أصيب 4 عناصر من قوات الحكومة السورية بينهم 2 بحالة حرجة، في قصف جوي على منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، بحسب المرصد.