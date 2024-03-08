"كانت مفاجأة".. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل خطة إنشاء ميناء في غزة
كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل الخطة الأمريكية لتدشين ميناء ورصيف بحري عائم قبالة سواحل غزة، وقالت إن الخطة التي أعلنها الرئيس جو بايدن "شكلت مفاجأة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، أن "الإعلان عن الميناء عُدَّ مفاجأة بالنسبة لتل أبيب، وأن الخطوة المخصصة لإدخال المساعدات عبر البحر تأتي دليلًا إضافيًا على فقدان ثقة إدارة بايدن بالحكومة الإسرائيلية بشأن ملف المساعدات الإنسانية".
أهداف المشروع
ويتيح الرصيف البحري العائم الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي خلال خطاب الاتحاد، نقل المساعدات الإنسانية من قبرص عبر البحر إلى غزة، ويمكنه استيعاب سفن كبيرة تحمل الطعام والأدوية ومياه الشرب ووسائل الإيواء.
وتهدف الخطوة إلى جلب ما يعادل 300 شاحنة مساعدات بشكل يومي، في وقت يدخل فيه القطاع حاليًا قرابة 30 شاحنة فقط في اليوم الواحد، حسبما أكد الإعلام العبري.
ووفق قناة "الأخبار 12"، فإن "التحدي الأكبر الذي يُنتظَر أن يواجهه المشروع هو كيفية تأمين الشحنات عقب وصولها وتفريغها"، مشيرة إلى أن "كيانات تابعة لوكالات أمريكية ووكالات أخرى دولية، لم تحددها، هي التي ستتحمل مسؤولية هذا الملف".
ضباط أمريكيون
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الخطة قائمة على أساس أن الجيش الأمريكي هو الذي سيدشن الميناء البحري والرصيف المتحرك بشكل مؤقت قبالة سواحل غزة، على أن يتضمن مسارًا يقود إلى الشاطئ.
وأماطت الصحيفة اللثام عن زيارة وفد عسكري أمريكي إلى شمال قطاع غزة وقيامه بفحص النقاط الملائمة لتدشين الميناء، وقالت إن الزيارة جرت بمعرفة إسرائيل، إلا أن المفاجأة تمثلت في السرعة التي تخطط بها واشنطن تلك الخطوة.
ونقلت عن مصدر أمريكي، لم تكشف هويته، قوله إن "جنودًا أمريكيين سيشاركون في إقامة رصيف عائم دون الاضطرار للهبوط على سواحل غزة، إنما ستجري عمليات تدشين الرصيف من خلال سفن تقبع قبالة الساحل".
أما قناة "الأخبار 12"، فقد وصفت قرار بايدن بأنه "دراماتيكي" وأكدت على وصول وفد أمريكي قام بجولة شمالي قطاع غزة الشهر الماضي.
وقالت إن الوفد ضم ضباطًا من الجيش الأمريكي، وأنهم حددوا نقطة على خط الساحل شمالي غزة من المتوقع أن يُدشَّن فيها الميناء، على أن يُقام في المرحلة الأولى مرسى لاستقبال المساعدات القادمة من قبرص.
معبر بري جديد
المصدر الذي تحدث مع "يديعوت أحرونوت"، ذكر أن عمليات إدخال المساعدات من البر ستتواصل أيضًا، وأن تدشين الميناء يأتي في إطار استغلال كل الخيارات الممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن كل الخطوات ستجري بالتنسيق مع إسرائيل ومع الأمم المتحدة ومع عديد من الدول، وأن فترة التجهيزات ستسمر بضعة أسابيع.
ولفت المصدر، إلى أن "الرئيس الأمريكي طلب من الطاقم المكلف بهذا الملف بحث جميع البدائل لإدخال المساعدات دون انتظار مواقف إسرائيل، بغرض زيادة كمية المساعدات إلى سكان غزة".
وبيّن أن إسرائيل بصدد فتح معبر بري جديد شمالي قطاع غزة لإدخال المساعدات، يتيح نقل تلك المساعدات بشكل مباشر للسكان في شمال القطاع، ولا سيما وأنهم الأكثر حاجة، مضيفًا أن الآمال منعقدة على وصول أول شحنة من المساعدات من خلال المعبر البري الجديد الأسبوع المقبل.