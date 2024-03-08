"كانت مفاجأة".. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل خطة إنشاء ميناء في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل الخطة الأمريكية لتدشين ميناء ورصيف بحري عائم قبالة سواحل غزة، وقالت إن الخطة التي أعلنها الرئيس جو بايدن "شكلت مفاجأة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، أن "الإعلان عن الميناء عُدَّ مفاجأة بالنسبة لتل أبيب، وأن الخطوة المخصصة لإدخال المساعدات عبر البحر تأتي دليلًا إضافيًا على فقدان ثقة إدارة بايدن بالحكومة الإسرائيلية بشأن ملف المساعدات الإنسانية".

أهداف المشروع

ويتيح الرصيف البحري العائم الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي خلال خطاب الاتحاد، نقل المساعدات الإنسانية من قبرص عبر البحر إلى غزة، ويمكنه استيعاب سفن كبيرة تحمل الطعام والأدوية ومياه الشرب ووسائل الإيواء.

وتهدف الخطوة إلى جلب ما يعادل 300 شاحنة مساعدات بشكل يومي، في وقت يدخل فيه القطاع حاليًا قرابة 30 شاحنة فقط في اليوم الواحد، حسبما أكد الإعلام العبري.

ووفق قناة "الأخبار 12"، فإن "التحدي الأكبر الذي يُنتظَر أن يواجهه المشروع هو كيفية تأمين الشحنات عقب وصولها وتفريغها"، مشيرة إلى أن "كيانات تابعة لوكالات أمريكية ووكالات أخرى دولية، لم تحددها، هي التي ستتحمل مسؤولية هذا الملف".