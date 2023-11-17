محلل عسكري لـ"إرم نيوز": وصول الجيش الإسرائيلي لبلدية غزة "خطير"

يرى المحلل العسكري، عبدالجبار آل عبو، أن وصول الجيش الإسرائيلي إلى بلدية غزة وسط القطاع، وأطراف المستشفى الأهلي العربي، يعتبر "تقدمًا خطيرًا"، في ظل مساعيه لتقطيع أوصال شمال المنطقة إلى جيوب صغيرة؛ بهدف التضييق على حركة حماس وفصائل غزة.

وقال آل عبو، لـ"إرم نيوز"، إن إسرائيل بدأت المرحلة الثانية من الاجتياح البري بعد أن أكملت المرحلة الأولى بعزل شمال قطاع غزة، والسيطرة على غرب المدينة، مع سعيها منذ أسبوعين لعزل المنطقة عن الجنوب، وكذلك السيطرة على شارع الرشيد الذي يقع على ساحل البحر المتوسط، ما يعني أن الجيش طوق منطقة غزة من جميع الجهات، قبل أن يتوغل إلى وسط القطاع، باعتباره المفتاح الرئيسي للسيطرة على كامل الشمال، ولما له من تأثير معنوي على مقاتلي حركة حماس.