قتيلان بتبادل لإطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية بجدة السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بوقوع إطلاق نار أدى لسقوط قتيلين، قرب مبنى القنصلية الأمريكية في محافظة جدة.

ونقلت الوكالة، في بيان، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن تبادل إطلاق النار وقع عند الساعة 6:45 من مساء يوم الأربعاء.

وأوضح تفاصيل الحادثة قائلاً إن شخصاً يستقل سيارة توقف قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرة الجهات الأمنية بالتعامل معه وفق مقتضيات الموقف، ما أسفر عن مقتله.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الحادث أسفر عن مقتل أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية متأثراً بإصابته خلال تبادل إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة أن التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الأمريكية تأكيدها التقارير حول حادث إطلاق النار قرب قنصليتها في جدة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه "تم إغلاق القنصلية كما يلزم وأنه لم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم".