يمنية تتصدى لعناصر حوثية مسلحة حاصرت منزلها (فيديو)

واجهت امرأة يمنية من قرية السنام في جهران التابعة لمحافظة ذمار، عناصر ميليشيا الحوثي بعد أن حاصرت منزلها.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "امرأة يمنية حرة من قرية السنام في جهران بذمار، تواجه بنادق مليشيا الحوثيين الإرهابية بوجه ثابت وصوت مزلزل: أرعبتم الأطفال… روعتم النساء".

ونشر الإرياني، مقاطع مصورة للواقعة، لافتاً إلى أن بيت المرأة محاصر وزوجها مختطف.

وأكد أن "هذا المشهد يلخص الوضع في مناطق سيطرة الميليشيا؛ كرامة تداس تحت أقدام عصابة لا تعرف ديناً ولا خلقاً ولا مروءة".

وتابع: "يا رجال اليمن ويا مشايخ القبائل.. من يسكت اليوم على انتهاك حرمة النساء، سيجد غداً من يقتحم بيته ويهين عرضه".