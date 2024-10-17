رئيس "النواب الأمريكي": نتنياهو حقق انتصارات حاسمة

اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق انتصارات حاسمة، بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال في تصريحات إن "نتنياهو حقق العديد من الانتصارات الحاسمة"، لافتًا إلى أن "اغتيال السنوار ليس نهاية معركة إسرائيل من أجل البقاء".

وأشار جونسون إلى أنه "مع اغتيال السنوار، وأمين عام ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، على إدارة الرئيس جو بايدن الضغط ضد إيران (رأس الأفعى)".

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بدوره، أعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر عن أمله "أن يؤدي مقتل السنوار إلى توفير الإغاثة الإنسانية ومسار جديد للمضي قدما لسكان قطاع غزة".

ومضى قائلًا: "آمل أن يؤدي مقتل السنوار للتفاوض على إنهاء الأعمال العدائية وضمان أمن الشعب الإسرائيلي"، مضيفًا "آمل أن يمهد مقتل السنوار لإعادة كل الرهائن سريعا".

وأعلنت إسرائيل رسميا، مساء اليوم، مقتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد أكد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار، معتبرا أن مقتله "بداية لليوم الذي يلي حماس".

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وقال نتنياهو، في أول تصريحات له بعد الإعلان عن مقتل السنوار، إن "حماس لن تحكم غزة بعد الآن"، معتبرا أن "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار.. النور ينتصر على الظلام في غزة وبيروت وفي الشرق الأوسط"، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "وجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل بعد"، مؤكدا: "سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".

ودعا حماس إلى إلقاء السلاح وإطلاق سراح الرهائن بالقول: "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون"، محذرا من "المساس بمواطنينا المختطفين".

وتابع نتنياهو بالقول: "أصبح واضحا للجميع لماذا لم نوقف الحرب حتى الآن".

وأشار نتنياهو إلى أن "السنوار كان يختبئ في رفح فترة طويلة"، موجها حديثه إلى أهل غزة بالقول: "أقول لأهل غزة إن السنوار دمر حياتكم".