تقرير: يجب تحقيق شروط السلامة الزلزالية في تصاميم المباني المستقبلية بالمغرب
الرباط - يوسف أسكور
إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، قدم موقع “ذا كونفيسايشن” الرائد عالميا في التحليلات القائمة على الأبحاث الأكاديمية، معطيات علمية وتاريخية، تجعل المغرب ملزماً بـ"استحضار السلامة الزلزالية في تصاميم المباني مستقبلاً".
ويُرجع التقرير العلمي، الذي أعده أستاذ الجيوفيزياء بجامعة خاين بإسبانيا، جوزيه بيليز مونتيلا، العوامل الجيولوجية التي ساهمت في الزلزال إلى طبيعة تكوّن سطح الأرض من عدة لوحات تكتونية، وهي قطع كبيرة من الطبقة الخارجية للكوكب، تتحرك ضد بعضها البعض، وهذه الحركة مسؤولة عن ظواهر جيولوجية مختلفة، مثل الزلازل والبراكين وتشكّل الجبال وحفر المحيطات.
وضرب الزلزال مناطق مختلفة في المغرب، وخلّف أضرارا كبيرة على مستوى المباني، وأكثر من 2000 قتيل.
ويعتقد علماء أن الزلازل لا تقتل الناس، بل المباني هي التي تقتلهم، حيث تعتبر الأبنية التي تفتقر إلى التنظيم ونقص الدعم الهيكلي من العوامل القاتلة المحتملة في المناطق ذات المخاطر الزلزالية العالية.
وأفاد التقرير أنه وعلى مدى الألف سنة الماضية، كانت الزلازل التي ضربت المغرب تميل إلى الحدوث بشكل رئيسي في منطقتين: في البحر، على طول الصدع التحويلي من جزر الأزور-جبل طارق وبحر البوران، وآخر على الشاطئ، على طول جبال الريف في شمال المغرب وسلسلة جبال الأطلس في شمال غرب الجزائر.. أما الزلازل على طول حزام الأطلس أقل عددا، ولكن حدوثها أمر اعتيادي.
وأهم الزلازل الأخيرة التي ضربت المغرب كانت في أعوام 1960، 1994 و2004 و2016، حيث تراوحت قوتها بين 6.0 و6.3. ووقعت هذه في المنطقة الأكثر نشاطا زلزاليا في المغرب وأيضا في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.
وألحّ التقرير على أهمية التوقعات طويل الأجل في تلافي حدوث خسائر، حيث اقترح إعداد دراسات خاصة بخطر الزلازل في المنطقة، وتستند إلى المعرفة المتاحة عن الزلازل السابقة في المنطقة، سواء التاريخية أو الأدوات، وعلى وجود معرفة الهياكل التكتونية النشطة التي يمكن أن تولد الزلازل.
وأشار التقرير أن عدم القدرة على توقع حدوث الزلازل، يجعل أفضل أداة لدينا للتخفيف من تأثير الزلازل هي إنجاز مهام استباقية، أهمها تحديد المناطق التي من المرجح حدوث الزلازل فيها، وحتى تحديد احتمالية حدوثها وعدم اليقين المصاحب لها، في إطار دراسات علمية موثوقة حول مخاطر الزلازل، على أن يتم بعد ذلك تنفيذ نتائج هذه الإجراءات في قوانين البناء الوطنية، وبهذه الطريقة يمكن للمهندسين دمج السلامة الزلزالية في تصاميم المباني.
وشدد أن قوانين البناء يجب أن تأخذ في عين الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك خصائص التربة، والطريقة التي تتحرك بها الموجات الزلزالية، وكيف يمكن للتربة أن تضخم حركتها أثناء الزلزال، وكذلك الاهتزاز المتوقع للأرض، ما يؤثر على سلوك المباني وتلفها.
وتختلف هذه العوامل من مدينة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان من منطقة إلى أخرى.
ووفق مدير محطة لالة عائشة لرصد الزلازل حسن كيلالي، فإن التقرير "جاء بمعطيات مهمة ذات صلة بمجال الزلازل، وهي معطيات تلتقي والتصور الوقائي الذي سبق واقترحناه داخل محطة لالة عائشة، خصوصاً في الشق المتعلق بإعداد دراسات علمية استباقية".
وأضاف كيلالي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "يمكن إضافة البعد الوقائي المتعلق بتوعية الأفراد بكيفية التعامل مع الزلازل، وكذا حرص الأفراد على العناية بالمباني التي يقطنون بها وترميمها لتظل قادرة على مقاومة أي هزات أرضية محتملة".
وتابع الكيلالي أن "المغرب له تاريخ مع الزلازل، وإن كانت في فترات متباعدة زمنياً، ما يجعل من الضروري تعزيز العمل العلمي ذي الصلة بالزلازل، لأجل تطوير حلول مبتكرة يمكن أن تساهم في تقليص الخسائر التي تخلفها الزلازل".