تقرير: يجب تحقيق شروط السلامة الزلزالية في تصاميم المباني المستقبلية بالمغرب

وأفاد التقرير أنه وعلى مدى الألف سنة الماضية، كانت الزلازل التي ضربت المغرب تميل إلى الحدوث بشكل رئيسي في منطقتين: في البحر، على طول الصدع التحويلي من جزر الأزور-جبل طارق وبحر البوران، وآخر على الشاطئ، على طول جبال الريف في شمال المغرب وسلسلة جبال الأطلس في شمال غرب الجزائر.. أما الزلازل على طول حزام الأطلس أقل عددا، ولكن حدوثها أمر اعتيادي.

وأهم الزلازل الأخيرة التي ضربت المغرب كانت في أعوام 1960، 1994 و2004 و2016، حيث تراوحت قوتها بين 6.0 و6.3. ووقعت هذه في المنطقة الأكثر نشاطا زلزاليا في المغرب وأيضا في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وألحّ التقرير على أهمية التوقعات طويل الأجل في تلافي حدوث خسائر، حيث اقترح إعداد دراسات خاصة بخطر الزلازل في المنطقة، وتستند إلى المعرفة المتاحة عن الزلازل السابقة في المنطقة، سواء التاريخية أو الأدوات، وعلى وجود معرفة الهياكل التكتونية النشطة التي يمكن أن تولد الزلازل.

وأشار التقرير أن عدم القدرة على توقع حدوث الزلازل، يجعل أفضل أداة لدينا للتخفيف من تأثير الزلازل هي إنجاز مهام استباقية، أهمها تحديد المناطق التي من المرجح حدوث الزلازل فيها، وحتى تحديد احتمالية حدوثها وعدم اليقين المصاحب لها، في إطار دراسات علمية موثوقة حول مخاطر الزلازل، على أن يتم بعد ذلك تنفيذ نتائج هذه الإجراءات في قوانين البناء الوطنية، وبهذه الطريقة يمكن للمهندسين دمج السلامة الزلزالية في تصاميم المباني.

وشدد أن قوانين البناء يجب أن تأخذ في عين الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك خصائص التربة، والطريقة التي تتحرك بها الموجات الزلزالية، وكيف يمكن للتربة أن تضخم حركتها أثناء الزلزال، وكذلك الاهتزاز المتوقع للأرض، ما يؤثر على سلوك المباني وتلفها.

وتختلف هذه العوامل من مدينة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان من منطقة إلى أخرى.