إسرائيل تدرس إبعاد مسؤول في أوقاف القدس بتهمة انتمائه لـ"حماس"

تلقى نائب مدير أوقاف القدس التابعة للأوقاف الأردنية، الشيخ ناجح بكيرات، أمرا من المستشار القانوني لقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي لحضور جلسة استجواب قبل إبعاده عن منطقتي القدس والحرم القدسي؛ وذلك إثر معلومات أمنية وردت من أجهزة الأمن تزعم انتماءه لحركة حماس.

وبحسب موقع "واللا" العبري، نقلا عن مصادر أمنية، يعد الشيخ ناجح بكيرات ناشطا كبيرا في حركة حماس، وهو متورط في أنشطة أمنية، وبحسب الأمر المكتوب "هناك خطر من وجوده في القدس".

والشيخ بكيرات هو مسؤول كبير في الحرم القدسي، كما أنه مشرف على المهمات اليومية لمديرية أوقاف القدس وفروعها التعليمية للشباب في شرق المدينة. وسبق له أن اعتقل عدة مرات في الماضي؛ بسبب تورطه في أنشطة محظورة، وسُجن أكثر من 20 مرة منذ عام 2001، بحسب إسرائيل.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفاصيل ما حدث، وقال: "تم إرسال أمر الاستجواب بعد تقديم توصية المسؤولين الأمنيين إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية، مما يدل على المخاطر التي تشكلها على أمن الدولة والسلام العام".