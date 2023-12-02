ماكرون محذرًا إسرائيل: القضاء على حماس يتطلب 10 سنوات من الحرب

حذَّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إسرائيل من أن "القضاء على حماس بالكامل" سيؤدي إلى " 10 سنوات" من الحرب، لافتًا إلى أنه سيتوجه إلى قطر في محاولة للعمل على هدنة جديدة قد تفضي إلى وقف إطلاق النار.

ودعا ماكرون، اليوم السبت، إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة، الذي يتعرض مجددًا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس.