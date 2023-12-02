ماكرون محذرًا إسرائيل: القضاء على حماس يتطلب 10 سنوات من الحرب
حذَّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إسرائيل من أن "القضاء على حماس بالكامل" سيؤدي إلى " 10 سنوات" من الحرب، لافتًا إلى أنه سيتوجه إلى قطر في محاولة للعمل على هدنة جديدة قد تفضي إلى وقف إطلاق النار.
ودعا ماكرون، اليوم السبت، إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة، الذي يتعرض مجددًا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في دبي، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28"، إنه "من الواضح جدًا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق، وقد شكّل محور العديد من النقاشات".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن "هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ولجعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها".