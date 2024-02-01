السودان.. "الدعم السريع" تتهم الجيش باستخدام النازحين دروعا بشرية

اتهمت قوات الدعم السريع في السودان الجيش، باستخدام المدنيين في معسكرات النازحين والأحياء السكنية بمدينة الفاشر، شمال إقليم دارفور، كدروع بشرية؛ وذلك لجر الاشتباكات إلى المناطق المكتظة بالسكان.

وقالت الدعم السريع، الخميس، إنها تصدت لهجوم الجيش السوداني في الفاشر، مؤكدة التزامها بالمبادرات الأهلية الرامية لمنع إشعال الحرب والحفاظ على حياة المدنيين.

وأشارت، في بيان، على "إكس"، إلى أنها كبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في العتاد، إضافة إلى أسر عدد من الأفراد والضباط.