السودان.. "الدعم السريع" تتهم الجيش باستخدام النازحين دروعا بشرية
اتهمت قوات الدعم السريع في السودان الجيش، باستخدام المدنيين في معسكرات النازحين والأحياء السكنية بمدينة الفاشر، شمال إقليم دارفور، كدروع بشرية؛ وذلك لجر الاشتباكات إلى المناطق المكتظة بالسكان.
وقالت الدعم السريع، الخميس، إنها تصدت لهجوم الجيش السوداني في الفاشر، مؤكدة التزامها بالمبادرات الأهلية الرامية لمنع إشعال الحرب والحفاظ على حياة المدنيين.
وأشارت، في بيان، على "إكس"، إلى أنها كبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في العتاد، إضافة إلى أسر عدد من الأفراد والضباط.
وأشارت الدعم السريع إلى أنها "ظلت طوال الفترة الماضية تمارس ضبط النفس لمنع تعريض حياة المدنيين للخطر التزاماً بالمبادرات الأهلية الرامية لتجنيب الفاشر المواجهات المسلحة".
وأكدت أن الهجوم على قواتها بالفاشر سبقه هجوم آخر في وقت سابق، موضحة أنها "فوتت الفرصة على الذين يريدون إشعال الحرب في شمال دارفور".