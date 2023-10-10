ترقب في لبنان بعد اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي
يسود ترقب حذر في جنوب لبنان لما سيجري في الساعات المقبلة، بعد تصعيد محدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود، اليوم الثلاثاء.
وجاءت التطورات، مساء الثلاثاء، بعد هدوء تام خيم على المناطق الحدودية في النهار، وكان الحدث الأبرز استهداف حزب الله مدرعة إسرائيلية في منطقة أفيفيم قبالة بلدة مارون الراس اللبنانية.
وأعلن حزب الله "تدمير مدرعة إسرائيلية بشكل كامل. وأن الاستهداف جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية ضد عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية".
ويرى محللون أن إطلاق حزب الله لصاروخين لا يشكل خرقاً لقواعد الاشتباك، ولن يؤدي إلى الدخول في مواجهة مفتوحة على خلفية أحداث غزة.
في مقابل ذلك، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنة المطلة المحاذية لسهل الخيام في لبنان إلى مغادرتها، بعد أن أعلن استهداف برجي مراقبة تابعين لحزب الله.
وأقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل جنديين في الاشتباكات التي دارت الإثنين على الحدود، لتبلغ الحصيلة أربعة قتلى.
وأطلقت، اليوم الثلاثاء، 15 قذيفة كاتيوشا من محيط بلدة القليلة جنوب شرق مدينة صور، باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.
وردت إسرائيل بإطلاق القنابل الحارقة التي استهدفت سائر البلدات المحيطة بموقع إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى اشتعال الحرائق جراء ذلك، وامتد القصف من القطاع الغربي ليستهدف محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
ودفعت هذه التطورات موظفي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى النزول للملاجئ.
وقال الناطق باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، إنه تواصل مع السلطات "على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير للغاية".