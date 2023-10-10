ترقب في لبنان بعد اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

يسود ترقب حذر في جنوب لبنان لما سيجري في الساعات المقبلة، بعد تصعيد محدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود، اليوم الثلاثاء.

وجاءت التطورات، مساء الثلاثاء، بعد هدوء تام خيم على المناطق الحدودية في النهار، وكان الحدث الأبرز استهداف حزب الله مدرعة إسرائيلية في منطقة أفيفيم قبالة بلدة مارون الراس اللبنانية.

وأعلن حزب الله "تدمير مدرعة إسرائيلية بشكل كامل. وأن الاستهداف جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية ضد عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية".

ويرى محللون أن إطلاق حزب الله لصاروخين لا يشكل خرقاً لقواعد الاشتباك، ولن يؤدي إلى الدخول في مواجهة مفتوحة على خلفية أحداث غزة.