مع دخول المعارك يومها الرابع.. هل ينزلق السودان لحرب أهلية؟
تثور في الأوساط السياسية السودانية تساؤلات حول إمكانية انزلاق البلاد في أتون الحرب الأهلية، وهو بالتالي ما ينذر بعواقب وخيمة.
ويستبعد بعض المحللين السياسيين انزلاق السودان، إلى أتون حرب أهلية مفتوحة، على ضوء المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت يومها الرابع.
وأشار محللون في حديثهم لـ "إرم نيوز"، إلى أن ذلك ممكن في حالة وحيدة، وهي دخول طرف ثالث على خط الأزمة يكون لديه مصلحة في جر البلاد إلى الحرب الأهلية.
حالة وعي
أكد المحلل السياسي البروفيسور صلاح الدين الدومة، أن السودان لن ينزلق نحو الحرب الأهلية، لأن عامة الشعب لديه درجة عالية من الوعي السياسي، ويعلم أن هذه الحرب "لا ناقة له فيها ولا جمل"، وهي منحصرة بين مجموعات هدفها الاستحواز على السلطة فقط، حسب قوله.
وقال الدومة إن الفئة الغالبة من الشعب السوداني تعلم أن مجموعة قليلة من حزب المؤتمر الوطني المنحل، اختطفت اسم الجيش ودخلت به في هذه المواجهة المسلحة بغرض العودة للسلطة، موضحًا أن المواطن البسيط يعلم ذلك وهو ما جعل هذه الحرب تبدو معزولة مجتمعياً.
وذكر الدومة أن المجتمع السوداني متطور على الدولة وبالتالي لن ينجر وراء دعاوى الحرب الأهلية مهما تفشى خطاب الكراهية.
وأشار إلى وجود خطاب واع عقلاني متداول الآن في مواجهة خطاب الكراهية الذي تبثه مجموعات مرتبطة بنظام المخلوع عمر البشير، لديها مصلحة في جر البلاد للحرب الأهلية.
من جهته، رأى المحلل السياسي، محمد صالح البشر، أن انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية أمر مستبعد تماما؛ لأن المزاج العام للسودانيين لا يشير إلى اهتمامه كثيراً بما يجري من مواجهات مسلحة.
وأكد أن خيار الحرب الأهلية لن يكون وارداً إلا في حالة تدخل طرف ثالث من مصلحته جر البلاد لهذا المنزلق.
وقال البشر، إن الاشتباك الذي يدور حاليا يبدو معزولاً للغاية حتى داخل الأجهزة النظامية، مستبعداً أن يكون الجيش كمؤسسة عمرها يقترب من القرن، منخرطاً في هذا الصراع،د؛ لأنه بأمكانه أن يسيطر على الأوضاع فقط خلال 24 ساعة، حسب قوله.
وأضاف أن خطة الدعم السريع التي تنفذها حالياً تبدو أكبر من حجمها وقائدها محمد حمدان حميدتي، مكملاً: "أعتقد أن الخطة هي لطرف داخل الدولة قد يكون جزء من ضباط الجيش مشارك بها، تعتمد عزل وتصفية منسوبي نظام المخلوع عمر البشير في الدولة".
وتوقع أن تستمر هذه المواجهات لأطول فترة حتى يصل فيها الطرفان مرحلة الإنهاك، عندها سيكونان على استعداد للجلوس على طاولة الحوار للتفاهمات، ومع ذلك لا يستبعد البشر أن تتدخل المجموعات الإسلامية لجر البلاد للحرب الأهلية متى ما رأت أنها تسير في غير صالحها.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية، الدكتور مصطفى الجميل، إن الأطراف العسكرية المتقاتلة لديها أهداف مرتبطة بالسيطرة على السلطة، وليست من بينها الخطاب الجهوي أو العرقي.
وأضاف الجميل أن "هذه الخطابات يروج لها السياسيون لأجندة تخصهم لكنها من الصعب أن يتبناها طرفي الصراع كعقيدة قتالية".
وأوضح أن "السودانيين على مستوى الأحياء السكنية والتجمعات العامة، ينظرون لهذه الحرب كحدث معزول يخص الفئات المتصارعة، ومن الصعب تجييشهم عرقيا لمساندة طرف على آخر".
ورأى أن جميع الوساطات الجارية الآن من الأمم المتحدة أو الآلية الرباعية لن يكتب لها النجاح؛ لأن جميع هذه الأطراف ليست لديها تأثير على طرفي الصراع.
وأشار إلى شخصيتين فقط يمكنهما التوسط لإنهاء الصراع، وهما "رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي".