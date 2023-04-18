مع دخول المعارك يومها الرابع.. هل ينزلق السودان لحرب أهلية؟‎‎

تثور في الأوساط السياسية السودانية تساؤلات حول إمكانية انزلاق البلاد في أتون الحرب الأهلية، وهو بالتالي ما ينذر بعواقب وخيمة.

ويستبعد بعض المحللين السياسيين انزلاق السودان، إلى أتون حرب أهلية مفتوحة، على ضوء المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت يومها الرابع.

وأشار محللون في حديثهم لـ "إرم نيوز"، إلى أن ذلك ممكن في حالة وحيدة، وهي دخول طرف ثالث على خط الأزمة يكون لديه مصلحة في جر البلاد إلى الحرب الأهلية.

حالة وعي

أكد المحلل السياسي البروفيسور صلاح الدين الدومة، أن السودان لن ينزلق نحو الحرب الأهلية، لأن عامة الشعب لديه درجة عالية من الوعي السياسي، ويعلم أن هذه الحرب "لا ناقة له فيها ولا جمل"، وهي منحصرة بين مجموعات هدفها الاستحواز على السلطة فقط، حسب قوله.

وقال الدومة إن الفئة الغالبة من الشعب السوداني تعلم أن مجموعة قليلة من حزب المؤتمر الوطني المنحل، اختطفت اسم الجيش ودخلت به في هذه المواجهة المسلحة بغرض العودة للسلطة، موضحًا أن المواطن البسيط يعلم ذلك وهو ما جعل هذه الحرب تبدو معزولة مجتمعياً.

وذكر الدومة أن المجتمع السوداني متطور على الدولة وبالتالي لن ينجر وراء دعاوى الحرب الأهلية مهما تفشى خطاب الكراهية.

وأشار إلى وجود خطاب واع عقلاني متداول الآن في مواجهة خطاب الكراهية الذي تبثه مجموعات مرتبطة بنظام المخلوع عمر البشير، لديها مصلحة في جر البلاد للحرب الأهلية.