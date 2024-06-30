تقديرات إسرائيلية تتوقع موعد نهاية العمليات المكثفة في رفح

ماذا حققت العملية؟

وأردف موقع "واللا" بأن الفرقة 162 اقتحمت المدينة قبل شهر ونصف الشهر بهدف تحقيق الحسم ضد "لواء رفح" التابع لحركة حماس، الذي يضم أربع كتائب، وبغية البحث عن مخازن السلاح والأنفاق، والسيطرة على محور فيلادلفيا وعلى معبر رفح.

وبيَّن أن أطقم قتالية تتبع لواء 401 ولواء النخبة "جفعاتي"، سيطرت في الأسابيع الأخيرة على معبر رفح، وعلى محور فيلادلفيا، وعلى حي البرازيل، وأجزاء من أحياء تل السلطان ومناطق غربي رفح.

وذكر الموقع الإخباري أن الفرقة 162 قتلت منذ بدء العمليات البرية في رفح أكثر من 1000 من عناصر حركة حماس، كان الجيش الإسرائيلي يعلم أسماءهم، هذا بخلاف عناصر دُفنت تحت أنقاض البنايات المدمرة، أو تحت الأرض في الأنفاق.

ولفت إلى أن تلك الفرقة كشفت شبكات أنفاق تحت الأرض كانت تُستخدَم لتحرك أفراد كتائب رفح، ودمَّرت معظمها.