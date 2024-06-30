تقديرات إسرائيلية تتوقع موعد نهاية العمليات المكثفة في رفح
قال موقع "واللا" الإخباري العبري، الأحد، إن التقديرات السائدة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية هي أن العمليات المكثفة في مدينة رفح ستبلغ نهايتها بعد أسبوع واحد.
وتساءل الموقع عن الأهداف التي تحققت، وعن وجهة الجيش الإسرائيلي عقب نهاية العمليات في رفح، بعد شهر ونصف الشهر من اقتحامها البري بواسطة الفرقة 162، وعن مصير ما تصفها إسرائيل بكتائب حماس الأربع هناك.
ماذا حققت العملية؟
وأردف موقع "واللا" بأن الفرقة 162 اقتحمت المدينة قبل شهر ونصف الشهر بهدف تحقيق الحسم ضد "لواء رفح" التابع لحركة حماس، الذي يضم أربع كتائب، وبغية البحث عن مخازن السلاح والأنفاق، والسيطرة على محور فيلادلفيا وعلى معبر رفح.
وبيَّن أن أطقم قتالية تتبع لواء 401 ولواء النخبة "جفعاتي"، سيطرت في الأسابيع الأخيرة على معبر رفح، وعلى محور فيلادلفيا، وعلى حي البرازيل، وأجزاء من أحياء تل السلطان ومناطق غربي رفح.
وذكر الموقع الإخباري أن الفرقة 162 قتلت منذ بدء العمليات البرية في رفح أكثر من 1000 من عناصر حركة حماس، كان الجيش الإسرائيلي يعلم أسماءهم، هذا بخلاف عناصر دُفنت تحت أنقاض البنايات المدمرة، أو تحت الأرض في الأنفاق.
ولفت إلى أن تلك الفرقة كشفت شبكات أنفاق تحت الأرض كانت تُستخدَم لتحرك أفراد كتائب رفح، ودمَّرت معظمها.
ماذا تبقى من العمليات؟
ويقول الموقع إن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على استكمال عمليات القضاء على كتائب حركة حماس الأربع في رفح، مضيفًا أن غالبية نشطاء حركة حماس المنتمين إلى تلك الكتائب انتقلوا إلى خان يونس.
ويمتلك الجيش الإسرائيلي معلومات بأن من تبقوا من عناصر حركة حماس في رفح يتحركون عبر الأنفاق من بناية إلى أخرى، ويحرصون على تقليل المواجهات العسكرية مع قوات الجيش الإسرائيلي، ويفضّلون إما إطلاق النار من بعيد، أو الانتظار لحين انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مناطق أخرى.
ماذا عن محور فيلادلفيا؟
ووفق موقع "واللا" الإخباري، يعمل الجيش الإسرائيلي بعد سيطرته على المحور على التيقن من أن هذا الموقع الذي يعد المتنفس لحركة حماس، قد دُمِّر بالكامل وبشكل نهائي.
وفي المرحلة التالية سوف يستعين الجيش الإسرائيلي بقوات ودعم مكثف من شعبة التكنولوجيا واللوجستيات التابعة للذراع البرية، التي يقودها لواء يدعى ميشيل يانكو، من أجل تحقيق هذا الغرض.
ووفق الموقع، ستُشارك قوات هندسية أيضًا في عمليات تمشيط المحور، فيما ستباشر الفرقة 162 عمليات حماية المحور اللوجستي الممتد بطول محور فيلادلفيا باتجاه مدينة رفح.
وختم موقع "واللا" الإخباري بأن المستوى السياسي لم يقرر بعد إذا كانت العمليات القتالية ستتواصل في رفح، ولكن في هذه المرحلة هناك تقديرات بالمؤسسة العسكرية بأن العمليات المكثفة ستنتهي خلال أسبوع واحد.