حماس تصر على تحرير 3 شخصيات كبرى بينهم البرغوثي

قالت صحيفة إسرائيلية، إن حركة حماس تُصر على إدراج 3 شخصيات كبرى تقبع في السجون الإسرائيلية ضمن أي صفقة مقبلة لتبادل الأسرى.

وأوضحت "يِديعوت أحرونوت" الليلة، أن الحركة تفكر في اليوم التالي للحرب، وتصر على إطلاق سراح 3 شخصيات كبرى على رأسهم مروان البرغوثي، زعيم التنظيم في حركة فتح، والمحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات.

وأشارت إلى أن شخصًا واحدًا من بين الثلاثة ينتمي للحركة، وهو عبد الله البرغوثي، وهو مهندس وقائد سابق للذراع العسكرية لحماس، كتائب عز الدين القسام، بالضفة الغربية، والذي حطم رقمًا قياسيًّا في عدد أحكام السجن المؤبد، إذ بلغ إجمالي الأحكام الإسرائيلية ضده بالمؤبد 67 مرة.

وتابعت أن حماس تريد أيضًا أن تشمل الصفقة المقبلة أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمتهم بالتخطيط لقتل الوزير رحبعام زئيفي، عام 2001، ويواجه حكمًا بالسجن 30 عامًا.

وذكرت أن حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة الأسماء الثلاثة، وتضع علاقاتها مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى بالاعتبار.

وتعتقد الصحيفة أن القائمة تضم أسماءً قادرة على إحداث تغيير في تركيبة السلطة الفلسطينية، وتقصد بالتحديد مروان البرغوثي، الذي أظهر أحدث استطلاع للرأي في الضفة الغربية أنه المرشح المفضل للفلسطينيين لخلافة رئيس السلطة محمود عباس، على حد قولها.

وأفادت تقارير في وقت سابق بأن مصلحة السجون الإسرائيلية قررت نقل البرغوثي من سجن عوفير بالمنطقة الوسطى، قرب محور "جيفعات زئيف"، والذي يضم قرابة 1200 أسير فلسطيني، إلى سجن انفرادي؛ ما دفع منظمات حقوقية فلسطينية لتحميل إسرائيل المسؤولية عن سلامته، وسط مخاوف من احتمال تصفيته، حسبما أكدت الصحيفة.