العراق يحذر من "استدراج" مواطنيه للمشاركة بالحرب الروسية الأوكرانية

حذرت السفارة العراقية في موسكو، اليوم الجمعة، مما وصفته بـ"محاولات استدراج العراقيين للمشاركة بالحرب الروسية الأوكرانية".

وقالت السفارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تودُّ سفارةُ جمهورية العراق في موسكو أن توضّح لأبناء الجالية العراقية المقيمين في روسيا الاتحادية، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل شخصٍ يَدّعي زوراً تمثيل الجالية العراقية في روسيا، هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة".

وأكدت السفارة أنها "لا تصدر مطلقاً أي سمات دخول مرتبطة بمثل هذه الادعاءات المضللة، وأن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار سمات الدخول إلى الأراضي الروسية هي سفارة روسيا الاتحادية في بغداد وقنصلياتها في أربيل والبصرة حصراً".

وأضاف البيان أن "السفارة تجدد تأكيد موقف العراق الثابت بالحياد إزاء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ودعوته الدائمة إلى اعتماد الحلول السلمية وإنهاء الصراع عبر الحوار".

وتابع: "تُحيط السفارة أبناء الجالية علماً بعدم وجود أي ممثل رسمي مُخوَّل للجالية العراقية في روسيا الاتحادية، لا من الجانب العراقي ولا من الجانب الروسي، وتُحذّر من الانخداع بمثل هذه المزاعم أو التعامل معها".

وحذرت السفارة "من محاولات استدراج أو توريط بعض العراقيين المقيمين في روسيا أو خارجها تحت ذرائع مختلفة للمشاركة في الحرب".

وأكدت "رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات"، داعية أبناء الجالية إلى "توخّي الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب المضللة".