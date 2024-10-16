"ليس جديداً".. وزير الدفاع الإيراني يقلل من أهمية نظام "ثاد"

قلل وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء من أهمية نظام "ثاد" الصاروخي الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية نشره في إسرائيل لمواجهة أي هجوم إيراني على الدولة العبرية.

وعند سؤاله عن قدرة هذا النظام في مواجهة الصواريخ الإيرانية، قال العميد نصير زاده في تصريح للصحفيين، إن "نظام ثاد ليس جديدًا، وهو جزء من الحرب النفسية".

وأضاف العميد نصير زاده أن "نظام "ثاد" هو نظام مضاد للصواريخ الباليستية، وهو ليس بالأمر الجديد، ونحن نقيّمها بما يتماشى مع الحرب النفسية".

وعند سؤاله عن التهديدات الإسرائيلية بهجوم وشيك على أهداف عسكرية إيرانية، أجاب الوزير الإيراني، "إن تهديدات إسرائيل ليست جديدة، وقد أُثيرت مثل هذه التهديدات دائمًا".

وفي ظل التوترات المتسارعة في الشرق الأوسط، يتفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نشرها في إسرائيل نظام "ثاد" الصاروخي، بالإضافة إلى طاقم عسكري أمريكي، للمساعدة في تعزيز دفاعاتها الجوية بعد هجوم صاروخي من إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

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ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قوله إن جنودًا أمريكيين وصلوا إلى إسرائيل، الاثنين، لتشغيل منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد".

وأكد متحدث البنتاغون أن "مزيدًا من الجنود سيصلون إلى إسرائيل في الأيام القادمة"، حيث سيتم تشغيل منظومة "ثاد" في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أكد فيه أن "إسرائيل سترد قريبًا على إيران، وسيكون الرد قاتلًا ودقيقًا".