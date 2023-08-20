مواجهات ضارية في السودان ودعوات أممية للحوار ووقف العنف

اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات الجيش و"الدعم السريع"، مع توسع رقعة القتال ليشمل مناطق ممتدة حول العاصمة الخرطوم ومدينة "أم درمان".

بالتوازي مع ذلك، اندلعت معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بأحياء "المهندسين" و"الفتيحاب" و"المنصورة" جنوبي "أم درمان".

وأفادت مصادر بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط سلاح الذخيرة بمنطقة "الشجرة جنوب"، حيث قصف الجيش بالمسيّرات مواقع "الدعم" في مناطق "الشجرة" و"الصحافة".

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان في أطراف "المدينة الرياضية" جنوبي الخرطوم.

من جهته، دعا رئيس البعثة الأممية في السودان لوقف القتال في ولايتي جنوب وغرب كردفان، والعودة إلى الحوار.

وحذر مسؤول كبير في "إيغاد" من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين نتيجة غياب الضبط الأمني.