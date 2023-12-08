البيت الأبيض: لم نحدد لإسرائيل موعدا لإنهاء عملياتها في غزة

وبين أن إسرائيل وحماس ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق آخر بشأن هدنة إنسانية جديدة في صراعهما الدائر، موضحًا أنه "إذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "أمريكا تعتقد أن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن وإسرائيل".