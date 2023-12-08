البيت الأبيض: لم نحدد لإسرائيل موعدا لإنهاء عملياتها في غزة
قال جون فاينر معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعط إسرائيل موعدا نهائيا محددا لإنهاء العمليات القتالية مع حركة حماس الفلسطينية في غزة، وإن الحرب إذا توقفت الآن، ستظل حماس تشكل تهديدا.
وقال فاينر خلال منتدى أمني إن الولايات المتحدة تعتقد أن كثيرا من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال في جنوب القطاع، ومضى قائلًا: "نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة".
وبين أن إسرائيل وحماس ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق آخر بشأن هدنة إنسانية جديدة في صراعهما الدائر، موضحًا أنه "إذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "أمريكا تعتقد أن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن وإسرائيل".
وأكد أن "هناك حالات تم فيها توجيه أشخاص إلى أماكن في غزة تعرضت لضربات في نهاية المطاف"، لافتًا إلى أنه "الآن ما يزيد على 200 شاحنة مساعدات إنسانية تصل إلى غزة يوميا لكننا نريد المزيد".
ونوه إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول الحصول على مزيد من المعلومات عن الرهائن، مؤكدًا أنه "لا توجد لعبة أخرى في المدينة الآن" باستثناء السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا سياسيا فلسطينيا مؤسسيا.