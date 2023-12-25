إسرائيل تعلن العثور على جثث 5 رهائن داخل نفق في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي،الأحد، انتشال جثث خمس رهائن إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض في شمال قطاع غزة بعد مقتلهم خلال احتجازهم لدى حركة حماس. وعرض الجيش لقطات لحمَام وغرفة عمل متصلين بممرات خرسانية.

ولم يوضح الجيش ملابسات وفاتهم، وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث. وقال "سنطلع العائلات ثم الجمهور على ما ستسمح العائلات بالكشف عنه".

وكان الرهائن الخمس، وهم ثلاثة جنود ومدنيان، من بين 240 شخصا اقتادهم مسلحو حماس إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي وقع عبر الحدود في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وأدى إلى اندلاع الحرب. وأعلن الجيش إعادة جثامينهم في وقت سابق من هذا الشهر.