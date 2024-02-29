إسرائيل تقصف منصات صواريخ ومواقع عسكرية لميليشيا حزب الله بلبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائرات مقاتلة أغارت على أهداف تابعة لميليشيا حزب الله على أرض لبنان، منها مواقع في منطقة "جبل بلاط".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن من بين تلك المواقع المستهدفة "منصات إطلاق القذائف الصاروخية إلى جانب موقع عسكري تصرف فيه مخربو المنظمة".

وأوضح أنه "خلال الصباح تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية إلى منطقتيْ أدميت وشلومي"، لافتاً إلى أن "قوات جيش الدفاع هاجمت مصدر النيران".

من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "طائرات العدو الإسرائيلي شنت أكثر من غارة على منطقة اللبونة وجبل بلاط، والمنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف.

وأعلنت ميليشيا حزب الله "استهداف ‏التجهيزات التجسسية والفنية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مباشرة"، بحسب بيان.