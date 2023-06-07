الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً خلال مداهمات في الضفة الغربية

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 13 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين الأسيرة المحررة ليان كايد من رام الله والمحامي أحمد الخصيب من بلدة عارورة شمال رام الله، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت هيئة الأسرى الفلسطينية إن أكثر من 50 فلسطينياً اعتقلهم الاحتلال في غضون 3 أيام خلال حملاته الليلية على مناطق الضفة الغربية، التي شملت أطفالا ونساء وعددا من الأسرى السابقين وطلبة جامعات.

وذكرت مصادر محلية أن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.