تراجع مستوى الإمدادات الإنسانية يزيد أزمة الجوع في غزة

وقال أبو هاني، في حديث لـ"إرم نيوز": "لم أتناول أنا وأفراد عائلتي الطعام منذ 3 أيام، نذهب للأسواق ولا نجد أي مواد يمكن شراؤها"، لافتًا إلى أن قطاع غزة مقبل على مجاعة غير مسبوقة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية.

وأضاف: "كنا نعتمد على المساعدات الغذائية التي تسلم لنا من قبل المؤسسات الدولية، والتي باتت شحيحة منذ انتهاء الهدنة، والآن لا يقدم لنا أحد أي مساعدات غذائية، ونحن نتضور جوعًا ولا نجد ما يمكن أن يطعم أطفالنا".

وتابع: "نواجه الصواريخ الإسرائيلية والجوع، والآلاف في مراكز الإيواء لا يجدون ما يأكلونه وحتى المياه الصالحة للشرب غير متوافرة"، مطالبًا العالم بالتدخل من أجل إنقاذ حياة مئات الآلاف من سكان القطاع وتحديدًا حياة النازحين.

كميات شحيحة

من ناحيته، أكد مدير الإعلام في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وائل أبو محسن، أن "الكميات الواردة لقطاع غزة من المعبر شحيحة للغاية"، مشيرًا إلى أنها غير كافية لسد احتياجات السكان في ظل الحرب الإسرائيلية.

وقال أبو محسن في حديث لـ"إرم نيوز": "ما يدخل لقطاع غزة يوميًا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية نحو 100 شاحنة يوميًا"، لافتًا إلى أن الشاحنات تدخل ومعها معدات طبية، ومواد غذائية، ومياه شرب.

وأضاف أبو محسن: "الكميات قليلة جدًا ولا تكفي لاحتياجات قطاع غزة الذي كان يستقبل يوميًا 600 شاحنة أغذية ووقود ومواد تجارية وصناعية"، مبينًا أن تلك الشاحنات لا تستطيع الوصول إلا لمدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، ويتعذر إيصالها لمناطق وسط وشمال القطاع.

تأثر الخدمات الإغاثية

وأشار الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس إلى أن "الجمعية تتسلم كميات قليلة جدًا من المواد الغذائية والتموينية منذ استئناف القتال في قطاع غزة"، مبينًا أن ذلك أثَّر على طبيعة الخدمات المقدمة من جانبها.