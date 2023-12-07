تراجع مستوى الإمدادات الإنسانية يزيد أزمة الجوع في غزة
شهد قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية واستئناف الجيش الإسرائيلي للقتال، تراجعًا في مستوى الإمدادات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، والتي تدخل عبر معبر رفح البري بكميات قليلة لا تكفي لإغاثة النازحين.
ويهدد ذلك تعرّض سكان القطاع للمجاعة وخطر انتشار الأمراض والجفاف، وهو الأمر الذي سجل بشكل طفيف خلال الحرب الإسرائيلية، خاصة في ظل ندرة المواد والسلع الغذائية، والتي تكاد تكون معدومة في الوقت الحالي.
نفاد الطعام
ويقول علاء أبو هاني، أحد النازحين من شمال القطاع لوسطها، إنه "وبسبب عدم توافر المواد الغذائية أو المعلبات في الأسواق منذ انتهاء الهدنة الإنسانية لم يتمكن من تناول وجبة طعام واحدة"، مشيرًا إلى أن وضع آلاف النازحين صعب للغاية.
وقال أبو هاني، في حديث لـ"إرم نيوز": "لم أتناول أنا وأفراد عائلتي الطعام منذ 3 أيام، نذهب للأسواق ولا نجد أي مواد يمكن شراؤها"، لافتًا إلى أن قطاع غزة مقبل على مجاعة غير مسبوقة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية.
وأضاف: "كنا نعتمد على المساعدات الغذائية التي تسلم لنا من قبل المؤسسات الدولية، والتي باتت شحيحة منذ انتهاء الهدنة، والآن لا يقدم لنا أحد أي مساعدات غذائية، ونحن نتضور جوعًا ولا نجد ما يمكن أن يطعم أطفالنا".
وتابع: "نواجه الصواريخ الإسرائيلية والجوع، والآلاف في مراكز الإيواء لا يجدون ما يأكلونه وحتى المياه الصالحة للشرب غير متوافرة"، مطالبًا العالم بالتدخل من أجل إنقاذ حياة مئات الآلاف من سكان القطاع وتحديدًا حياة النازحين.
كميات شحيحة
من ناحيته، أكد مدير الإعلام في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وائل أبو محسن، أن "الكميات الواردة لقطاع غزة من المعبر شحيحة للغاية"، مشيرًا إلى أنها غير كافية لسد احتياجات السكان في ظل الحرب الإسرائيلية.
وقال أبو محسن في حديث لـ"إرم نيوز": "ما يدخل لقطاع غزة يوميًا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية نحو 100 شاحنة يوميًا"، لافتًا إلى أن الشاحنات تدخل ومعها معدات طبية، ومواد غذائية، ومياه شرب.
وأضاف أبو محسن: "الكميات قليلة جدًا ولا تكفي لاحتياجات قطاع غزة الذي كان يستقبل يوميًا 600 شاحنة أغذية ووقود ومواد تجارية وصناعية"، مبينًا أن تلك الشاحنات لا تستطيع الوصول إلا لمدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، ويتعذر إيصالها لمناطق وسط وشمال القطاع.
تأثر الخدمات الإغاثية
وأشار الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس إلى أن "الجمعية تتسلم كميات قليلة جدًا من المواد الغذائية والتموينية منذ استئناف القتال في قطاع غزة"، مبينًا أن ذلك أثَّر على طبيعة الخدمات المقدمة من جانبها.
وقال النمس، في حديث لـ"إرم نيوز": "لدينا آلاف النازحين في مراكز إيواء تابعة لنا بخانيونس ورفح وبعض المناطق الأخرى؛ لكننا اليوم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وذلك بسبب شح المساعدات التي تدخل إلى غزة".
وأضاف: "للأسف استمرار دخول المساعدات الغذائية بشكل شحيح لغزة، وتقسيم الجيش الإسرائيلي للقطاع، يحولان دون تمكن المؤسسات الإغاثية من إيصال المساعدات للنازحين والسكان، وهذا الأمر ينذر بوقوع الجميع تحت تأثير المجاعة".
وتابع النمس: "ما يصل للمؤسسات الدولية لا يكفي المليون ونصف المليون نازح بمختلف مدن القطاع، والأمر يحتاج لتكاثف الجهود الدولية من أجل إنقاذ سكان القطاع من الكوارث الصحية والبيئية والغذائية التي يواجهونها".
وزاد بالقول: "نقوم بتوزيع ما نتسلّمه من المؤسسات الدولية بشكل فوري، ولا نتدخل في طبيعة دخول المساعدات للقطاع"، مشددًا على ضرورة الوصول لتهدئة في غزة، وإيجاد ممر آمن لإغاثة مئات الآلاف من المدنيين.