اليمن.. القوات الجنوبية تصل "الحنكة" في شبوة
وصلت الحملة العسكرية التي تقودها القوات الجنوبية المشتركة "سهام الشرق" إلى أولى المناطق التابعة لمحافظة شبوة اليمنية، والتي انبثقت عنها حملة "سيوف حوس".
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المسلحة المقدم محمد النقيب، لـ"إرم نيوز"، أن "القوات الجنوبية، وبإسناد ودعم من القبائل، وصلت إلى منطقة الحنكة التابعة لمحافظة شبوة".
وقال: "خاضت قواتنا المسلحة، مع عناصر تنظيم القاعدة، مواجهات ميدانية، ودارت اشتباكات عنيفة، استمرت لعدة ساعات، انتهت بفرار العناصر الإرهابية كعادتها، كما أسفر عن ذلك تحقيق تقدم ميداني هام لمصلحتنا في تلك المناطق، وجرى بسط السيطرة الكاملة على منطقة الحنكة".
وأكد النقيب أنه "سيتم المضي بعد ذلك قدمًا إلى المناطق الأخرى التي تتواجد فيها الخلايا والعناصر الإرهابية، لاسيما المحاذية لمحافظة البيضاء، التي تعد أكبر معسكر لتنظيم القاعدة، وتتلقى دعمًا وتمويلًا كبيرًا من الميليشيات الحوثية، وتغذية الإرهاب باتجاه محافظة أبين وباقي المحافظات الجنوبية الأخرى".
وفي غضون ذلك، فككت القوات الجنوبية المسلحة، الخميس، عبوتين ناسفتين، كانتا موضوعتين على جنبات إحدى الطرق الرئيسة في مديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.
وقال الموقع الرسمي للناطق باسم القوات الجنوبية "درع الجنوب"، إن "الفرق الهندسية التابعة للواء الخامس ضمن قوات دفاع شبوة، تمكنت من تفكيك ونزع عبوتين ناسفتين، مموهتين على شكل حجارة، زرعت في وقت سابق من قبل العناصر الإرهابية، بوادي مدير مرخة العليا المحاذية لمحافظة البيضاء المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية".
وذكر أن "العناصر الإرهابية زرعت العبوتين على جنبات الطريق العام الرابط بين الطرق الفرعية لمناطق المديرية، والذي يستخدمه المواطنون بشكل رئيس في تنقلاتهم اليومية"، مبينًا أنه "عقب تفحص العبوتين الناسفتين، اتضح بأنهما محليتا الصنع".
وأشار الموقع إلى أن العبوتين "من العبوات التي دأبت ميليشيات الحوثي، على استخدام مثيلتاهما، والتي يتم استخدام مواد إيرانية".
وتعليقًا على الأمر، قال القيادي في قوات دفاع شبوة النقيب جلال باصالح، في تصريح مقتضب لـ"إرم نيوز": "يدل ذلك، بما لا يدع مجالًا للشك، بأن هذا تخادم واضح بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، بهدف استهداف القوات الجنوبية، وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، لاسيما على الجبهات الحدودية المشتعلة".