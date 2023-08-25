اليمن.. القوات الجنوبية تصل "الحنكة" في شبوة

وصلت الحملة العسكرية التي تقودها القوات الجنوبية المشتركة "سهام الشرق" إلى أولى المناطق التابعة لمحافظة شبوة اليمنية، والتي انبثقت عنها حملة "سيوف حوس".

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المسلحة المقدم محمد النقيب، لـ"إرم نيوز"، أن "القوات الجنوبية، وبإسناد ودعم من القبائل، وصلت إلى منطقة الحنكة التابعة لمحافظة شبوة".

وقال: "خاضت قواتنا المسلحة، مع عناصر تنظيم القاعدة، مواجهات ميدانية، ودارت اشتباكات عنيفة، استمرت لعدة ساعات، انتهت بفرار العناصر الإرهابية كعادتها، كما أسفر عن ذلك تحقيق تقدم ميداني هام لمصلحتنا في تلك المناطق، وجرى بسط السيطرة الكاملة على منطقة الحنكة".

وأكد النقيب أنه "سيتم المضي بعد ذلك قدمًا إلى المناطق الأخرى التي تتواجد فيها الخلايا والعناصر الإرهابية، لاسيما المحاذية لمحافظة البيضاء، التي تعد أكبر معسكر لتنظيم القاعدة، وتتلقى دعمًا وتمويلًا كبيرًا من الميليشيات الحوثية، وتغذية الإرهاب باتجاه محافظة أبين وباقي المحافظات الجنوبية الأخرى".