مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 140 هدفا في مدينة غزة خلال 24 ساعة

الدمار في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه هاجم 140 هدفًا في مدينة غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار عملياته العسكرية المستمرة على القطاع.

وقتل أكثر من 100 فلسطيني، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة التي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحًا واسعًا لها.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" إن "106 فلسطينيين قتلوا جراء غارات إسرائيلية على  قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء"، مشيرة إلى أن 91 منهم في مدينة غزة.

 وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها بشكل كامل، بعد نحو أسبوعين من عمليات قصف تمهيدية في مناطق شرق وجنوب وشمال المدينة.

