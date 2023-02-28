قناة عبرية: خلافات تدفع وزيراً للاستقالة من حكومة نتنياهو

كشفت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة أخرى في الحكومة الإسرائيلية، حيث أبلغ وزير شؤون القدس من حزب "عوتسما يهوديت"، مئير بروش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، باستقالته من منصبه.

وقالت القناة "12" العبرية إن "استقالة بروش جاءت في أعقاب مزاعم مفادها أن أفراد من حزب (شاس) يراكمون الصعوبات ويتولون صلاحياتهم بشكل غير قانوني".