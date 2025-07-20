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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلًا لسكان قطاع غزة (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلًا لسكان قطاع غزة (فيديو)
ناقلة جنود مدرعة تابعة للجيش الإسرائيليالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 2:56 م

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "تحذيرًا عاجلاً" إلى كل من عاد أو ينوي العودة إلى مناطق في شمال قطاع غزة "بيت لاهيا، جباليا، بيت حانون، الشجاعية، الدرج، المدينة القديمة، التفاح، الزيتون وأحيائها"، مؤكدًا أنها "مناطق قتال خطيرة".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه المناطق "بقوة شديدة جدًا"، مضيفًا: "من أجل سلامتكم، يُمنع التحرك إلى هذه المناطق.. أُعذر من أنذر".

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع، بالتزامن مع مفاوضات للتهدئة بطيئة، رجّح مسؤول سياسي إسرائيلي مشارك أن مسارها بات أقرب إلى التوصل لاتفاق مما كان عليه في الأسابيع الأخيرة، لكنه اتهم حركة حماس بأنها "لا تزال تماطل".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قدّر المسؤول الإسرائيلي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، حسبما جاء في القناة 12 العبرية، موضحا: "المحادثات تتقدم ببطء، لكنها تتقدم".

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