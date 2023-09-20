وزير الدفاع السعودي يلتقي وفد الحوثيين المتواجد في الرياض
جدد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التأكيد على حرص المملكة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتشجيعها الدائم للأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار.
وأفاد بن سلمان في منشور له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأنه التقى بالوفد القادم، من صنعاء، الذي تواجد في الرياض، على مدار الأيام الماضية في زيارة رسمية لها، تلبيةً للدعوة التي قدمتها القيادة السعودية، لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.
وأعرب بن سلمان عن تطلعاته وآماله في أن تحقق النقاشات الجادة كافة أهدافها، والمتمثلة في اجتماع الأطراف اليمنية، على الكلمة ووحدة الصف.
أشار بن سلمان، إلى أن الاستقرار السياسي وتحقيق أمن دائم، سينقل اليمن إلى نهضة شاملة، وتنمية مستدامة لكافة أبناء الشعب اليمني، تتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس الوفد الزائر للمملكة العربية السعودية، محمد عبدالسلام، قد كشف في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عبر منشور له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن كافة اللقاءات والنقاشات التي أجريت في المملكة العربية السعودية، سيتم رفعها لقيادة جماعته، للتشاور فيها، والتي ستؤدي إلى حل شامل وعادل ومستدام، وفق تعبيره.