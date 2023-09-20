وزير الدفاع السعودي يلتقي وفد الحوثيين المتواجد في الرياض

جدد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التأكيد على حرص المملكة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتشجيعها الدائم للأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار.

وأفاد بن سلمان في منشور له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأنه التقى بالوفد القادم، من صنعاء، الذي تواجد في الرياض، على مدار الأيام الماضية في زيارة رسمية لها، تلبيةً للدعوة التي قدمتها القيادة السعودية، لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.