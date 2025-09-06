رئيس حكومة السلام: السودان يسلك طريقه نحو الوحدة والعدالة (فيديو)

قال رئيس حكومة السلام في السودان، محمد حسن التعايشي، إن السودان يشهد "لحظة فارقة في تاريخه السياسي" تنطوي فيها صفحة حقبة سابقة وتُفتح أخرى جديدة.

وأشار خلال كلمة له اليوم السبت، إلى أن تكوين السودان القديم، بما حمله من تشوهات، لم يفضِ إلا إلى ظلم اجتماعي وسياسي وإشعال حروب مدمرة، وفق تعبيره.

وأكد التعايشي، أن الحكومة الجديدة ليست حكومة حزب أو فئة بعينها، وإنما تمثل الشعب السوداني بأسره.

وشدد على أن الاعتراف بالتنوع هو الطريق نحو الوحدة الوطنية، مضيفًا أن السودانيين لن يكرروا مآسي عام 1955، بل سيسعون إلى صناعة مستقبل جديد يقوم على السلام والعدالة.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، أعلن تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقرر التحالف خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ، اختيار محمد التعايشي رئيساً للحكومة الانتقالية.

وكان عضو الهيئة القيادية لتحالف "تأسيس"، إبراهيم الميرغني، قد أكد أن التعيينات الجديدة لحكومة السلام الانتقالية استندت إلى الدستور والميثاق، وحرصت على تمثيل كل السودانيين، مع توظيف الخبرات السياسية لأعضاء الحكومة.