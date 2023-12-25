180 فلسطينية في غزة يضعن مواليدهن يوميًا بظروف لا إنسانية
كشف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن "قرابة 50 ألف فلسطينية حامل في غزة يعشن بمراكز الإيواء بلا ماء، ولا طعام، ولا رعاية صحية"، مضيفًا أن "نحو 180 فلسطينية يضعن مواليدهن يوميًا في غزة بظروف غير آمنة ولا إنسانية".
وقال القدرة، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن الوزارة رصدت مئات الولادات غير الصحية داخل مراكز الإيواء، الأمر الذي عرّض حياة الأمهات والأطفال للخطر، لا سيما الإصابة بعدوى الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، والتي قد تؤدي بحياة الأطفال المولودين حديثًا.
وأشار إلى أن مراكز الإيواء تفتقد إلى أبسط مقومات النظافة العامة، فضلًا عن انعدام النظافة الشخصية داخل تلك المراكز؛ بسبب اكتظاظها بالنازحين، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية بشكل كبير بين أوساط الأطفال.
وأوضح المسؤول الطبي أن الحوامل يضعن مواليدهن دون وجود أطباء مختصين، أو طاقم طبي نسائي يشرف على عمليات الولادة، مضيفًا: "يُنجبن مواليدهن في ظروف غير صحية بمساعدة ذاتية من قبل سيدات أخريات يتواجدن داخل مراكز الإيواء".
وبين القدرة أن المطاعيم الخاصة بالمواليد نفدت تمامًا من مستودعات الوزارة، لافتًا إلى مطالبات سابقة من الأمم المتحدة والمؤسسات الطبية الأممية بضرورة توفير المطاعيم اللازمة بأقصى سرعة، وإيصالها إلى محافظات قطاع غزة كافة، دون استثناء.