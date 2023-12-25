180 فلسطينية في غزة يضعن مواليدهن يوميًا بظروف لا إنسانية

كشف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن "قرابة 50 ألف فلسطينية حامل في غزة يعشن بمراكز الإيواء بلا ماء، ولا طعام، ولا رعاية صحية"، مضيفًا أن "نحو 180 فلسطينية يضعن مواليدهن يوميًا في غزة بظروف غير آمنة ولا إنسانية".

وقال القدرة، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن الوزارة رصدت مئات الولادات غير الصحية داخل مراكز الإيواء، الأمر الذي عرّض حياة الأمهات والأطفال للخطر، لا سيما الإصابة بعدوى الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، والتي قد تؤدي بحياة الأطفال المولودين حديثًا.