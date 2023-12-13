عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على حماس

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد من حركة حماس.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل ثلاث حزم من العقوبات على الحركة بعد هجوم شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.