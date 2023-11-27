رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصل موسكو

أعلن السفير الروسي في طرابلس، أيدار أغانين، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، من المنتظر أن يصل إلى موسكو، اليوم الإثنين، على رأس وفد من المجلس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال أغانين، في تصريح لوكالة "ريا نوفستي": "توجه وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة رئيسه محمد تكالة إلى موسكو. وستستمر الزيارة لمدة أربعة أيام".

ووفقًا للسفير الروسي سيعقد الوفد الليبي "اجتماعات مع مسؤولين في مجلسي الاتحاد والدوما، وكذلك وزارة الخارجية الروسية" كما سيلتقي مع الإدارة الروحية لمسلمي روسيا.

وعن هدف الزيارة، أشار أغانين إلى أنه "ستتم مناقشة العلاقات الثنائية، والعملية السياسية في ليبيا، والوضع الإقليمي، والوضع الراهن في قطاع غزة".