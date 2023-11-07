"نيويورك تايمز": مستشفيات غزة تنهار وكوادرها تواجه أصعب الخيارات

قال أطباء في قطاع غزة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنهم يكافحون من أجل إبقاء مرضاهم على قيد الحياة باستخدام الإمدادات الطبية القليلة المتوفرة لديهم.

وأضافوا أن الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية والنقص الحاد في الوقود أدت إلى إغلاق ما يقرب من نصف مستشفيات غزة بالكامل، في حين أن المستشفيات التي لا تزال أبوابها مفتوحة تقدم الحد الأدنى من الرعاية، في أحسن الأحوال، وفق الصحيفة الأمريكية.