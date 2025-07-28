منظمتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة

قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبهذه الخطوة تصبح المنظمتان أول صوتين رئيسين يخرجان من داخل المجتمع الإسرائيلي ويوجهان أقوى اتهام لتل أبيب، التي تنفي ذلك بشدة.

وأصدرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل تقريريهما خلال مؤتمر صحفي في القدس.

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وقالتا إن إسرائيل تقوم "بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال يولي نوفاك المدير التنفيذي لـ"بتسيلم" إن "التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيل أبدا أننا سنضطر إلى كتابته" وفق تعبيره.

وأوضح أنه "جرى تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تماما من إنسانيتهم وحقوقهم".

وركزت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة: "دمرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة".

ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب، ومنها ما جاء في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي وندد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "شائنة".

ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر اتهامات المنظمتين اليوم بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقال "لا توجد نية مبيتة، (وهي) أساس توجيه تهمة الإبادة الجماعية، ببساطة من غير المنطقي أن ترسل دولة 1.9 مليون طن من المساعدات، معظمها من المواد الغذائية، إذا كانت هناك نية للإبادة الجماعية" وفق تعبيره.