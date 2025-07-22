إعلام سوري: إصابة عناصر أمن باستهداف حاجز في السويداء

أفادت منصة إخبارية سورية، الثلاثاء بإصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي، جراء استهداف حاجز أمني في بلدة ولغا بريف السويداء، جنوبي البلاد.

ونقلت منصة "درعا 24" عن مصدر أمني لم تسمِّه أن مجموعات مسلحة تابعة للشيخ حكمت الهجري، المرجعية الدينية الدرزية البارزة، فتحت النار باستخدام سلاح متوسط، يُعتقد أنه مضاد أرضي، تجاه حاجز الأمن الداخلي في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بشظايا.

ورغم وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه الأحد وانتشرت بموجبه قوات الأمن في المحافظة، لا تزال مناطق السويداء تشهد اشتباكات متقطعة بين مسلحين دروز وبدو، بحسب وسائل إعلام سورية.

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وأدّت أعمال العنف في المحافظة ذات الغالبية الدرزية إلى مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع، الجزء الأكبر منهم دروز.

واندلعت الاشتباكات في 13يوليو/ تموز بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر إلى جانب البدو، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود ومحللين.