هدوء حذر في "عين الحلوة" بعد إبرام هدنة جديدة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "نجاح المساعي الرامية لوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة"، مؤكدا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه عند السادسة مساء.

وكان بري استقبل، اليوم الخميس، موفد الرئاسة الفلسطينية عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور، واستقبل قبل ذلك عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق على رأس وفد من الحركة.

وأدان مرزوق كل عمليات إطلاق النار ووصفها بأنها عمليات مشبوهة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف النار وسحب المسلحين وانسحاب المقاتلين من المدارس.

وتعهد أبو مرزوق للرئيس بري ببذل قصارى الجهد من أجل الأمن والعدل وتسليم المطلوبين.

وهدأت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حتى قبل بدء سريان الهدنة، وسط ترقب حذر ساد طيلة هذا النهار، بعد يوم شهد احتداما في القتال بين مقاتلي حركة فتح والمجموعات الإسلامية، شملت سائر المحاور، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح 24 آخرين.