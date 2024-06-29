هل عدَل نتنياهو عن رفضه مشاركة "فتح" في حكم غزة؟

لم يعد يعارض

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقول إنها حصلت على معلومات من مصادر أمنية إسرائيلية، فضّلت عدم كشف هويتها، بأن نتنياهو لم يعد يعارض هذا الخيار.

الصحيفة أشارت في تقرير لها، الليلة البارحة إلى أن نتنياهو كان من بين الرافضين بشدة لإمكانية تولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح المسؤولية عن حكم قطاع غزة، أو حتى المشاركة فيه، بعد أن تنتهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر.

وانتقل حكم قطاع غزة إلى حركة فتح عقب الانسحاب الإسرائيلي منه في عام 2005، بمقتضى خطة رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون لفك الارتباط، قبل أن تباشر حركة حماس حراكًا عسكريًا عنيفًا، وتنجح في السيطرة عليه بالقوة وتطرد السلطة الفلسطينية منذ عام 2007.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيدات نتنياهو قبل قرابة الشهر، أنه غير مستعد لاستبدال حركة "حماستان" بحركة "فتحستان".

واقتبست عنه القول: "لقد أمرت الجيش عقب السابع من أكتوبر بإبادة حركة حماس، ولا يوجد أي كيان آخر سيدخل القطاع لإدارته مدنيًا، ولا يُستثنى من ذلك السلطة الفلسطينية".

واستند نتنياهو في رفضه لعودة السلطة الفلسطينية إلى مزاعم بأن 80% من سكان الضفة الغربية الذين تحكمهم السلطة أيَّدوا هجوم أكتوبر على المستوطنات، وأن السلطة الفلسطينية ذاتها أيَّدت الهجوم.