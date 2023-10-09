شركات الطيران الأمريكية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

قالت شركات طيران أمريكية، الأحد، إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء هجوم حركة "حماس" على إسرائيل وإنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.

وانضمت شركات الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" إلى الشركات العالمية التي علقت رحلاتها إلى إسرائيل السبت والأحد.

وأعلنت الشركات الأمريكية أنها علقت رحلاتها المباشرة مثلما فعلت الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت الرحلات حتى إشعار آخر.

وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيان إنها قامت بتسيير رحلتين مجدولتين إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت متأخر من السبت وصباح الأحد، لكنها أوضحت أن هذه الخدمة ستظل معلقة "حتى تسمح الظروف باستئنافها".

وقال مندوبون عن "دلتا" إنهم يراقبون الوضع لإجراء تعديلات على الجدول الزمني حسب الضرورة لكن الرحلات الجوية "تم إلغاؤها هذا الأسبوع".

وقالت "أمريكان إيرلاينز" إنها علقت العمليات بصفة مؤقتة إلى تل أبيب ومنها وتواصل مراقبة الوضع عن كثب.