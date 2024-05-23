مصر تلوّح بالانسحاب من الوساطة بين إسرائيل وحماس
لوَّحت مصر بالانسحاب من الوساطة بين تل أبيب وحماس على خلفية ما وصفته القاهرة بـ"محاولات التشكيك" بدورها.
وفي لقاء متلفز قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن "مواصلة محاولات التشكيك" في دور مصر "قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي الدائر بين إسرائيل وحماس".
وتزايدت التوترات، مؤخرًا، بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وكانت تل أبيب قد حمَّلت القاهرة المسؤولية عن إغلاق معبر رفح، ما دفع مصر للتعبير عن رفضها لـ "سياسة ليّ الحقائق"، وذلك في أول ردٍ رسمي على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في بيان، إن بلاده "ترفض بشكل قاطع سياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا".