مصر تلوّح بالانسحاب من الوساطة بين إسرائيل وحماس

لوَّحت مصر بالانسحاب من الوساطة بين تل أبيب وحماس على خلفية ما وصفته القاهرة بـ"محاولات التشكيك" بدورها.

وفي لقاء متلفز قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن "مواصلة محاولات التشكيك" في دور مصر "قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي الدائر بين إسرائيل وحماس".

وتزايدت التوترات، مؤخرًا، بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة.