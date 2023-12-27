قانون الهجرة الفرنسي يثير مخاوف الجزائريين

يُثير قانون الهجرة الفرنسي، الذي تسبّب بعاصفة في الوسط السياسي الفرنسي، مخاوف من فرض قيود جديدة على الجزائريين في فرنسا الذين يمثلون إحدى أكبر الجاليات العربية المهاجرة هناك.

ولاقى التصويت على القانون صدى في وسائل الإعلام والرأي العام الجزائري، وسط إشارات إلى دور التجمع الوطني (اليمين المتطرف الفرنسي) في اعتماده.

هدية مسمومة

ووصفت صحيفة "الخبر" الجزائرية القانون بأنه "هدية نهاية العام المسمومة"، معتبرة أن "أزمة الهجرة" أو قضية الهجرة في فرنسا أصبحت الحصان الرابح للقوى السياسية، لا سيما التقليدية منها: اليمين، واليمين المتطرف، لكسب نقاط سياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسيين جزائريين يرون أن "التشريع المعتمد هو قانون عنصري بحت ويكرس التمييز العنصري، لأنه يحرم الأجانب من العديد من الامتيازات التي تمنحها الدولة الفرنسية".