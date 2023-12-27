قانون الهجرة الفرنسي يثير مخاوف الجزائريين
يُثير قانون الهجرة الفرنسي، الذي تسبّب بعاصفة في الوسط السياسي الفرنسي، مخاوف من فرض قيود جديدة على الجزائريين في فرنسا الذين يمثلون إحدى أكبر الجاليات العربية المهاجرة هناك.
ولاقى التصويت على القانون صدى في وسائل الإعلام والرأي العام الجزائري، وسط إشارات إلى دور التجمع الوطني (اليمين المتطرف الفرنسي) في اعتماده.
هدية مسمومة
ووصفت صحيفة "الخبر" الجزائرية القانون بأنه "هدية نهاية العام المسمومة"، معتبرة أن "أزمة الهجرة" أو قضية الهجرة في فرنسا أصبحت الحصان الرابح للقوى السياسية، لا سيما التقليدية منها: اليمين، واليمين المتطرف، لكسب نقاط سياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسيين جزائريين يرون أن "التشريع المعتمد هو قانون عنصري بحت ويكرس التمييز العنصري، لأنه يحرم الأجانب من العديد من الامتيازات التي تمنحها الدولة الفرنسية".
وفي مقال نشرته الصحيفة، حذّر الناشط الفرنسي الجزائري في مجال حقوق الرعايا الجزائريين في فرنسا، محمد بنقالة، مما أسماها "الصعوبات التي تنتظر بعض الرعايا من أصل جزائري، خاصة أولئك غير المرغوب بوجودهم على الأراضي الفرنسية".
ودعا الدولة الجزائرية إلى "التدخل في هذا الأمر، لأن الكثير منهم ليست لديهم عائلات على الأراضي الجزائرية"، وفقًا لما ذكرته مجلة "لوبوان" الفرنسية.
اتفاقية هجرة شوفينمان
ومن جانبه أكّد النائب عن الجزائريين في فرنسا عبد الوهاب اليعقوبي، أن "وضعية الجالية الجزائرية مضمونة بموجب اتفاقية العام 1968"، مذكرًا بأن "الجزائريين كانوا، بموجب تلك الاتفاقية، مستبعدين من تسهيلات الهجرة الواردة في اتفاقية هجرة شوفينمان أو قانون العام 1998".
لكنه حذّر من أن "القانون الجديد قد تكون له عواقب على الجالية الجزائرية التي تعد بالملايين في فرنسا".
وتطالب شخصيات بارزة من اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهذه الاتفاقيات الشهيرة التي من شأنها أن تمنح امتيازات للمواطنين الجزائريين، وعلى الرغم من الصمت الرسمي، فإن السلطات في الجزائر تجد صعوبة في رؤية أي تعديل أو مراجعة لاتفاقيات 1968، وهي تراقب عن كثب رغبة باريس في "إعادة التفاوض" على هذه النصوص، وفقًا لما ذكرته "لوبوان".
وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لصحيفة "لوفيغارو" أن "إعادة التفاوض" هذه كانت مدرجة على "جدول الأعمال" في النتائج التي توصلت إليها اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى الرابعة بين فرنسا والجزائر، التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وبحسب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الجزائرية فإنّ الجانب الآخر الذي أثار ردود فعل على القانون هو ما سمّي "الانقلاب" السياسي الذي قام به حزب التجمع الوطني في هذا التصويت.
شبح الأسلمة الراكدة
وبحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية، فإنّ تصويت الحزب اليميني المتطرف جاء بناءً على فكرة أنّ "الهجرة غير المرغوب فيها إلى فرنسا هي في المقام الأول هجرة من العالم الإسلامي، وبالتالي من المغرب العربي، باسم الدفاع عن الهوية الفرنسية من شبح الأسلمة الراكدة".
ويضيف الموقع: "إنه تصويت يجعل مواقف الحزب الذي أسسه جان ماري لوبان قبل 50 عامًا أقرب إلى السلطة بشأن كل ما تعتبره فرنسا معاديًا للسامية ومعاديًا للأجانب".