ملك الأردن: فصل الضفة الغربية وغزة لم يعد مقبولا

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "فصل الضفة الغربية وغزة لم يعد أمراً مقبولاً".

وشدد أنه "لا يمكن أن نسمح بهجوم إسرائيلي على رفح لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية"، وأن "الحل الوحيد لضمان الأمن في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

وأضاف ملك الأردن أن "القيود على المساعدات تؤدي إلى ظروف غير إنسانية"، مؤكداً الحاجة إلى "وقف دائم لإطلاق النار الآن".

وتابع: "لا يمكن لأي منظمة أن تقوم بالعمل الذي تنجزه الأونروا، لذا يجب أن تستمر في عملها، ويجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ورفع كل القيود عنها".

وأشار ملك الأردن إلى أن "الفظاعات التي جرت منذ السابع من أكتوبر يجب ألا تتكرر ولا يمكن قبولها من أي إنسان".