قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي وصل أكثر من مرة لموقع السنوار لكنه نجح في الفرار

كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" وصلا أكثر من مرة إلى موقع قريب من زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، إلا أنه نجح في الفرار.

المعلومات التي كشفتها القناة بشأن السنوار، تتزامن مع حديث عن معلومات استخبارية حصلت عليها إسرائيل من قطاع غزة، تؤكد أن القائد العسكري في حماس محمد الضيف في حالة جيدة، ويباشر قيادة عمليات عسكرية تنفذها الحركة.

ووفق القناة، يبذل الجيش والشاباك جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى السنوار، لافتة إلى أنهما وصلا بالفعل إلى مواقع قريبة منه في شمال قطاع غزة خلال الحرب الحالية، إلا أنه كان ينجح في المغادرة.

وقالت إن الجهود الحالية تتركز على البحث عنه في خانيونس، على أساس معلومات استخبارية بأن قيادة حماس هناك، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع عمليات البحث عن السنوار بشكل شخصي، ويُبلَّغ بكل التطورات في هذا الصدد.

وتبحث إسرائيل عن صورة تظهرها وكأنها انتصرت في حربها على غزة، بعد أن دخلت الحرب شهرها الثالث، دون أن تحقق أهدافها. وتعد مشاهد مصورة محتملة لتحرير رهائن من خلال عمل عسكري أو مشاهد لقتل السنوار، حال حدوثه، من بين المشاهد التي تستطيع إسرائيل أن تروجها على أنها انتصار.