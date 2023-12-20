قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي وصل أكثر من مرة لموقع السنوار لكنه نجح في الفرار
كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" وصلا أكثر من مرة إلى موقع قريب من زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، إلا أنه نجح في الفرار.
المعلومات التي كشفتها القناة بشأن السنوار، تتزامن مع حديث عن معلومات استخبارية حصلت عليها إسرائيل من قطاع غزة، تؤكد أن القائد العسكري في حماس محمد الضيف في حالة جيدة، ويباشر قيادة عمليات عسكرية تنفذها الحركة.
ووفق القناة، يبذل الجيش والشاباك جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى السنوار، لافتة إلى أنهما وصلا بالفعل إلى مواقع قريبة منه في شمال قطاع غزة خلال الحرب الحالية، إلا أنه كان ينجح في المغادرة.
وقالت إن الجهود الحالية تتركز على البحث عنه في خانيونس، على أساس معلومات استخبارية بأن قيادة حماس هناك، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع عمليات البحث عن السنوار بشكل شخصي، ويُبلَّغ بكل التطورات في هذا الصدد.
وتبحث إسرائيل عن صورة تظهرها وكأنها انتصرت في حربها على غزة، بعد أن دخلت الحرب شهرها الثالث، دون أن تحقق أهدافها. وتعد مشاهد مصورة محتملة لتحرير رهائن من خلال عمل عسكري أو مشاهد لقتل السنوار، حال حدوثه، من بين المشاهد التي تستطيع إسرائيل أن تروجها على أنها انتصار.
القناة لفتت إلى أن قتل السنوار يعد أحد أهم الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها من أجل تدمير حماس، وذكرت أن قتله كان قاب قوسين خلال عمليات عسكرية في مناطق بشمال القطاع، لكنه في كل مرة كان يغادر قبل وصول القوات إليه.
وأشارت إلى أن الجهود الحالية تتركز في خانيونس، من منطلق إدراك أن قيادة حماس ما زالت هناك، وسط تقديرات بأن قوات إسرائيلية تتواجد في بعض المناطق التي توجد بها دلائل على وجود قادة الحركة أسفلها في الأنفاق.
وعدت مسألة تصفية السنوار من بين أسباب الجدل الحاد الذي شهده اجتماع للحكومة الإسرائيلية عقد أخيرًا، بمشاركة مسؤولين عسكريين، حيث وبَّخَهم وزراء وسألوهم عن موعد تصفية زعيم حماس.
وفي السياق، نشرت القناة تقريرًا، أمس، بشأن معلومات استخبارية تدل على بقاء القيادي العسكري لحماس، محمد الضيف بحالة صحية جيدة؛ إذ يقود عمليات عسكرية، مشيرة إلى أن مقاطع فيديو وصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أظهرته يسير على قدميه، على خلاف شائعات سابقة بأنه قعيد، مع أن طريقة سيره تؤشر على أنه مصاب في قدمه.
وتحاول إسرائيل منذ سنوات طويلة اعتقال الضيف. كما تقول القناة أنه أفلت من 7 محاولات اغتيال، فيما كانت التقديرات الإسرائيلية قبل الحصول على مقاطع الفيديو، أنه في حالة صحية سيئة.
القناة أشارت إلى أنه عقب محاولات كثيرة لتصفيته، شوهد الضيف يسير على قدميه ولا يستخدم كرسيا متحركا، على خلاف الاعتقاد السائد في أجهزة الأمن الإسرائيلية.