مع غياب أي رعاية طبية.. مرضى السرطان العالقون خارج غزة يخشون إعادتهم

يخشى مرضى السرطان من قطاع غزة، الذين يتواجدون حاليًا في إسرائيل والقدس لتلقي العلاج، من إعادتهم قسراً إلى القطاع المدمر، حيث لا تتوفر رعاية طبية أو أدوية؛ بسبب الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن "هؤلاء المرضى، ومن بينهم نساء ومسنون وثلاثة أطفال صغار، أكملوا علاجهم لكنهم ما زالوا معرضين للخطر ويحتاجون إلى مراقبة منتظمة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في مستشفيات، مثل مستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس الشرقية، تلقى مرضى مثل حمزة، وهو صبي يبلغ من العمر أربع سنوات، ومصاب بورم في المخ، رعاية عاجلة"، لافتة إلى "أن علاجه أدى إلى تقليص حجم الورم، لكنه لا يزال في حالة غير مستقرة تتطلب مراقبة طبية مستمرة".

وتخشى والدته قمر أبو زور العودة إلى غزة، حيث تندر الأدوية الأساسية والمعدات الطبية.

بدوره، يعارض مدير مستشفى أوغوستا فيكتوريا، فادي مزيد، بشدة، طرد مرضاه إلى غزة، معتبراً أن إعادتهم إلى منطقة حرب من شأنها أن تعرض تعافيهم للخطر.

كما قدمت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" غير الحكومية الإسرائيلية التماسًا إلى المحكمة العليا، مؤكدة واجب إسرائيل في احترام قواعد القانون الدولي من خلال عدم تعريض حياة المرضى للخطر.