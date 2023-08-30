مقتل فلسطيني إثر مواجهات مع أمن "السلطة" في مخيم طولكرم

قُتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، إثر اشتباكات في مخيم طولكرم، عقب مداهمات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في المخيم.

واقتحمت أجهزة "السلطة" الأمنية المخيم لإزالة متاريس وحواجز وُضعت عند مداخله، كانت وضعت للتصدي لاقتحامات محتملة من قبل الجيش الإسرائيلي، بناء على تهديدات مسبقة.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية في بيان مقتضب مقتل "شاب إثر إطلاق نار في مخيم طولكرم"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في ظروف الحادث".

واندلعت مواجهات عنيفة، الأربعاء، إثر اعتراض شبان المخيم على إزالة المتاريس والحواجز الحديدية، من مداخل المخيم، قبل أن تتطور تلك الاشتباكات وتصل إلى تبادل إطلاق النار؛ ما أدى إلى إصابة الشاب.

وذكرت مصادر أن قوات الأمن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الذين احتشدوا في المكان، فيما أشارت هذه المصادر إلى أن والد الشاب الذي قُتل أُصيب بجروح متوسطة.