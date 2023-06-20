اللاجئون في الشرق الأوسط بيومهم العالمي.. "الأمل بعيدًا عن الديار"

يحل "يوم اللاجئ العالمي" أو "اليوم العالمي للاجئين"، اليوم الثلاثاء، فيما لا يزال ملايين منهم يحلمون بالعودة إلى أوطانهم التي هُجروا منها، وسط أوضاع صعبة يعيشونها في البلدان المستضيفة.

ويحتفل العالم في 20 حزيران/يونيو من كل عام بهذه المناسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2000، لتسليط الضوء على هموم ومشاكل اللاجئين، وبحث الوسائل اللازمة لمساعدتهم.

وهذا العام، أطلقت الأمم المتحدة على هذه المناسبة شعار"الأمل بعيدًا عن الديار"؛ بهدف "منح اللاجئين فرصة للدراسة والعمل وعيش حياة صحية أينما وجدوا الأمان لأنفسهم".

ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الأممية، فإن أكثر من 108.4 مليون شخص نزحوا قسريًا بحلول نهاية 2022، منهم 34.6 مليون مصنفون كلاجئين،41% دون 18 من أعمارهم.