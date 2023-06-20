اللاجئون في الشرق الأوسط بيومهم العالمي.. "الأمل بعيدًا عن الديار"
يحل "يوم اللاجئ العالمي" أو "اليوم العالمي للاجئين"، اليوم الثلاثاء، فيما لا يزال ملايين منهم يحلمون بالعودة إلى أوطانهم التي هُجروا منها، وسط أوضاع صعبة يعيشونها في البلدان المستضيفة.
ويحتفل العالم في 20 حزيران/يونيو من كل عام بهذه المناسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2000، لتسليط الضوء على هموم ومشاكل اللاجئين، وبحث الوسائل اللازمة لمساعدتهم.
وهذا العام، أطلقت الأمم المتحدة على هذه المناسبة شعار"الأمل بعيدًا عن الديار"؛ بهدف "منح اللاجئين فرصة للدراسة والعمل وعيش حياة صحية أينما وجدوا الأمان لأنفسهم".
ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الأممية، فإن أكثر من 108.4 مليون شخص نزحوا قسريًا بحلول نهاية 2022، منهم 34.6 مليون مصنفون كلاجئين،41% دون 18 من أعمارهم.
الشرق الأوسط في قلب أزمة اللجوء
يعتبر الشرق الأوسط في قلب أزمة اللجوء، إذ يرزح تحت وطأة أعداد كبيرة منهم، وخصوصًا في تركيا ولبنان والأردن والعراق. هذه الدول استضافت الحجم الأكبر من اللاجئين السوريين بعد اندلاع الأزمة في بلادهم في آذار/مارس 2011.
وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ لنهاية العام الماضي نحو 820 ألفًا.
فيما تتضارب التقديرات بشأن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد، حيث تتراوح الأرقام بين 200- 300 ألف، موزعين على 12 مخيمًا رسميًا.
ويبلغ معدل اللاجئين في لبنان واحدًا لكل 7 مواطنين.
وفي الأردن يوجد 760 ألف لاجىء، منهم 673 ألف سوري، بحسب أحدث الأرقام، أما الآخرون فهم عراقيون ويمنيون، يعيش 80% منهم في المجتمعات المضيفة.
ووفق الإحصاءات الأممية، فإن معدل اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في المملكة، لاجىء لكل 16 مواطنًا، وعاد أكثر من 65 ألفا من السوريين طوعًا إلى بلادهم، فيما غادر آخرون إلى أوروبا وأمريكا.
مع العلم أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أفاد الأسبوع الماضي بأن 200 ألف سوري ولدوا في الأردن منذ بدء أزمة بلادهم في 2011.
أما تركيا، فتستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين بواقع 3.3 مليون لاجىء، ومعدل واحد لكل 19 مواطنًا، وفق الأمم المتحدة.
وعاد نصف مليون سوري كانون يقيمون في تركيا إلى بلادهم طوعًا في الآونة الأخيرة.
ويعيش كذلك نحو ربع مليون لاجىء سوري في العراق، ذلك البلد الذي عانى أيضًا من أزمات نزوح ولجوء خلال العشرين عامًا الماضية.
وفي السياق، لا تزال المنطقة في خضم أزمات متلاحقة تلقي بظلالها على حياة الناس، وأحدثها الأزمة السودانية والحرب الدائرة هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت منتصف نيسان/أبريل الماضي.
ويعد السودان حاليًا مصدر قلق عالمي بأن تتحول الأوضاع فيه إلى كارثة إنسانية حقيقية، مع وصول أعداد النازحين واللاجئين السودانيين إلى 2.5 مليون شخص.